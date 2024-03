Tite pede desculpa por declaração sobre Daniel Alves

No último sábado (02), Tite se retratou diante da declaração que fez envolvendo o ex-jogador de futebol Daniel Alves, condenado por estupro na Espanha. Acontece que o Flamengo conquistou a Taça Guanabara e o técnico fez uma declaração envolvendo a condenação de Daniel.

“Me desculpe a resposta que dei no caso Daniel Alves. Perdão. Alguns itens: o erro, o crime foi julgado pela Justiça e foi condenado. A comparação que fiz do caso foi inoportuna, sem sentido, indevida. A etapa profissional que tivemos juntos foi de muita correção e respeito. E reafirmo que acredito na educação com a orientação, punição, como fui modelado”, disse ele durante a coletiva de imprensa após o Flamengo ser campeão da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

Em sua primeira declaração ele disse: “Eu não posso fazer julgamento, não tendo todos os fatos e todas as informações verdadeiras, eu posso falar conceitualmente. Conceitualmente, todo erro deve ser punido. Agora, eu não sou julgador e não tenho todos os fatos”, afirmou.