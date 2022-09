Titãs também sentiram diferença no tratamento pelo Rock In Rio de 91

Banda dividiu palco com Guns N´Roses

Depois de todo bafafá de Anitta diante o Rock In Rio conseguimos saber o que a musa disse muitos artistas brasileiros já enfrentaram no palco do festival. A banda Titãs contou que ao dividir palco com Guns N ́ Roses não tiveram espaço para montar seus equipamentos. Parece que a fama do evento é importante apenas para artistas internacionais. Afe!

“A gente conhecia as histórias do Rock In Rio 1, de como os managers afiam com as bandas brasileiras, tratando como se fosse uma atração menor”, disse Charles Gavin.

O músico ainda diz que o complexo de vira-lata chegou forte. “Chegamos com nossa equipe e nosso equipamento e não tinha espaço para montar o nosso equipamento, tinha uma tripa de espaço uma coisa de 4 metros por 8. Montamos nosso equipamento e o complexo de vira-lata chega com toda força, mas vira-lata também tem pedigree”, declarou.

O artista não deixa de contar como o evento foi importante para ele, afinal era como se ele levasse um pedaço do Rock In Rio para outras cidades.