Tirullipa foi condenado pela Justiça a pagar 20 mil para a influencer que despiu na Farofa da Gkay em 2022

Gente, estou aqui na Mureta da Urca comendo uma porção de salgadinhos e tomando uma cervejinha, quando recebo um print no meu grupo de fofoqueiras sobre o Tirullipa.

Acontece que o filho do humorista Tiririca foi processado pela influenciadora Vitória Lopes Dias de Souza após desamarrar seu biquíni na Farofa da Gkay em 2022. Na ocasião, o famoso foi expulso do evento e pediu para que as pessoas não envolvessem as filhas e esposa dele no assunto. Ele alegou que, apesar de algumas das meninas terem dito que se sentiram assediadas, ele não cometeu nenhum erro.

De acordo a coluna Fabia Oliveira, do portal Metrópoles, Tirullipa foi condenado por danos psicológicos e morais e que deveria pagar um valor de R$ 300 mil reais. Segundo a defesa de Vitória, suas fotos sem roupa tiveram uma grande repercussão nas redes sociais, prejudicando sua imagem e acarretando grandes problemas.

Entretanto, a Justiça determinou a condenação de Tirulipa com um pagamento bem inferior do que o proposto pela influenciadora. O valor totalizado ficou em R$ 20 mil e a juíza do caso disse ser incontroversa a conduta do humorista que resultou na situação vergonhosa enfrentada pela influencer.

“Por ter interagido fisicamente com Vitória, o artista contribuiu ativamente para a posterior divulgação de suas imagens despida”, explicou a magistrada. “Isso dito, estaria mais do que comprovado o nexo causal que liga Tirullipa aos danos vividos pela autora do caso”, declarou a juíza.

Newton Dias, o advogado de Vitória, comemorou a conquista de sua cliente no processo e disse que espera que o humorista aprenda sobre limites. “Sei que essa vitória representa muito pra minha cliente, que foi ridicularizada e exposta de uma forma inconsequente em redes sociais. Que Tirulipa aprenda que existem limites a serem respeitados e caso não respeite cada excesso será punido”.