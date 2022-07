Tirullipa também é alvo em investigação de Deolane

Inquérito investiga diversos influenciadores que tiveram seus nomes relacionados a uma empresa de jogos e apostas esportivas

A casa caiu para Deolane, e mesmo que ela não seja criminosa diante do mandato de busca e apreensão que ocorreu na noite de ontem (14), a empresa de apostas esportivas fez outros influenciadores ficarem no alvo da polícia. No caso, estamos falando de Tirullipa que também será investigado, como a advogada.

A polícia cumpriu o mandato de busca e apreensão na casa do humorista em Alphaville, São Paulo, para investigar um suposto crime contra a economia popular e associação criminosa.

De acordo com o jornalista, Léo Dias, na casa do humorista foram apreendidas quatro folhas de cheque preenchidas no valor de R$30 mil, R$27.601 em dinheiro, quatro agendas, um celular, declaração de faturamento, contrato de locação residencial e um contrato de gerência de marca.

Não são só os dois influenciadores que serão investigados no caso, afinal a empresa Betzord fez vários contratos de publicidade com outros influenciadores.