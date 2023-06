Tirulipa nega expulsão da Farofa por assédio: “Eu me retirei”

Em conversa com o ‘Podcast’, o humoristas revelou detalhes sobre o fato que se abateu diante de sua carreira por causa de uma brincadeira na piscina em que ele desamarrou o biquíni das participantes

Todos nós já sabemos que Tirulipa agiu de má fé na brincadeira da banheira na Farofa da Gkay, o que a gente não sabia é que ele não foi expulso do evento e se retirou por sua própria vontade. O humorista esteve no ‘Podcats’ e não deixou de contar detalhes sobre o fato que se abateu na sua carreira.

O humorista ainda falou sobre a sua relação com Gkay. “A gente nunca teve uma inimizade. Foi muito tumultuado para ela no momento, como para mim também foi muito tumultuado. A gente não esperava. Até então, todo mundo estava brincando ali e todo mundo estava na vibe. E depois da vibe que a gente entendeu o que a gente tinha feito. Até então, todo mundo estava brincando”, disse.

“Quando eu tentei conversar com ela, estava muito tumultuado e eu preferi sair porque eu conversei com ela e disse: ‘Não vou ficar numa coisa que está todo mundo apontando. Se vai fazer mal para você, eu prefiro sair’. Não foi uma expulsão. Ela não me expulsou em nenhum momento. Eu preferi me retirar, acho que não estava no mesmo clima mais. Quero pedir desculpas às pessoas, não consegui ter acesso a nenhuma delas, respeitei também o momento de cada uma e saí”, destacou o humorista.

Tirulipa ainda conta que saiu por conta própria. “Me retirei com a minha esposa e foi quando eu gravei o vídeo. Depois, a nota saiu. E foi a nota que me deixou triste. A forma como foi dita: ‘expulso por assédio sexual’. E eu não vejo isso até hoje como assediar sexualmente alguém. Era uma brincadeira de muito mau gosto. Vou para o resto da vida assumir. Eu paguei por isso, estou pagando até hoje por isso”, finalizou.