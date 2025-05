Tirullipa divulga contato pessoal de Safadão após o cantor jogar cocô de cavalo em sua live 

Gente, estou aqui na praia do Leme aproveitando esse solzinho gostoso para dar um up na minha vitamina D e garantir aquela marquinha. Eis que recebo um áudio da minha amiga do Cosme Velho me conta sobre uma confusão que rolou no haras do Wesley Safadão.

Acontece que na última quinta-feira (15), a esposa do cantor, Thyane Dantas, emprestou a fazenda deles para que o comediante Tirullipa e seus convidados fizessem uma live espcial.

Só que eles fizeram uma bagunça daquelas no local durante a transmissão da live e o Wesley resolver atacá-los para se vingar do ocorrido. O cantor mandou jogar bombinha para atrapalhar a live e também chamou um paredão de som e ainda jogou cocô de cavalo para derrubar o Instagram do filho do Tiririca.

Após esse caos generalizados, os equipamentos voltaram e Tirullipa fez um anúncio em live no instagram declarando que Safadão jogou sujo. “Deixa o povo entrar… Isso é sacanagem. O safadão desligou o disjuntor da energia geral. Perdemos tudo. Paguei caro. Safadão você jogou sujo, isso é jogo sujo”, desabafouo artista.

Em seguida, Tirullipa resolveu divulgar o número pessoal de Wesley Safadão, trazendo ainda mais dor de cabeça para o amigo. Os dois artistas contaram todos os detalhes dessa confusão nos stories do Instagram e nesta sexta-feira (16), Safadão postou uma foto agradecendo aos céus por ele e sua turma terem ido embora de sua residência.

“Tiru e os loucos foram embora da minha fazenda. Ontem ele divulgou meu número, tive que trocar”, revelou ele. Safadão ainda contou que vão precisar esvaziar toda a pisina para limpar e vários espaço da fazendo vão precisar de uma faxina pesada.

Safadão revelou que queria mesmo era usar spray de pimenta e bala de borracha, mas sua mulher não permitiu. Ele disse que tem seguidor que vê os vídeos e acha que ele combina essas palhaçadas com o Titu, mas não.

Tirullipa e Wesley Safadão são conhecidos por sua amizade próxima e por protagonizarem diversas pegadinhas e brincadeiras bem-humoradas que divertem seus fãs nas redes sociais e na televisão.