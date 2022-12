Tirulipa desabafa nos stories: “Só ficam ao seu lado até conseguirem o que querem”

Humorista foi expulso da Farofa da Gkay após desamarrar biquínis de meninas que participaram de dinâmica

Tirulipa não ficou calado após ter sido expulso da festa de aniversário de Gkay. O humorista usou as redes sociais para mandar uma mensagem diante de todo cancelamento que estava sofrendo depois do acontecido em uma dinâmica que imitava a ‘Piscina do Gugu’.

“Muitas pessoas só ficam ao seu lado até conseguirem o que querem, depois te abandonam”, escreveu.

Tiru não mandou o nome da pessoa que ele queria enviar a indireta, mas sabemos que a internet está possessa com Gkay que estava no momento em que ele fazia a brincadeira de mau gosto e não se pronunciou, só depois que a web disse que era errado.