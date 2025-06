Tiroteio interrompe festa junina em comunidade no bairro da Gloria no RJ; uma pessoa morreu

Que horror, gente! Estava aqui na varanda de casa lendo um dos meus livros da Agatha Christie, quando recebo um vídeo da minha amiga do Cosme Velho sobre um tiroteio que rolou durante uma festa junina no bairro da Glória.

Na noite da última sexta-feira (6), a comunidade do Morro do Santo Amaro, localizado na zona sul do Rio, teve sua tradicional festa junina se transformando em um cenário de total confusão e pânico após a entrada de agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na comunidade. De acordo com os moradores, os policiais teriam iniciado a operações efetuando disparos, o que provocou correria e desespero entre os participantes do evento, incluindo crianças enquanto estavam fazendo uma oração antes de iniciar a quadrilha.

O jovem Herus Guimarães, de 23 anos, acabou sendo atingido na barriga. Ele chegou a ser levado para o hospital Glória D’Or, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em seguida.

Essa operação policial fez que a festividade virasse um cenário de medo. Segundo testemunhas, algumas pessoas saíram correndo em meio aos tiros, pisoteando umas às outras na tentativa de se proteger.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que moradores tentam se abrigar. É possível ver pessoas se abaixando, crianças correndo e gritos de desespero.

Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos ou o motivo da operação. A festa junina foi organizada pelos moradores da comunidade, reunia crianças, famílias e visitantes de outras regiões.