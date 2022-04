Tiro, porrada e bomba: Influenciadoras são presas em pousada de luxo

Laylla Cedraz e Adrian Grace foram presas com um quilo de cocaína

BA-BA-DO dos bons. Nem toda festa com influencers terminam bem, para Laylla Cedraz e Adrian Grace, por exemplo, a festa em uma pousada de luxo na Bahia as comemorações acabaram bem cedo e tiveram um final bem trágico. Tiroteio, mortes e drogas marcaram um rolê pra lá de trágico.

Minha gente, o rolê parece ter sido insano, pois as duas influenciadoras foram parar até na cadeia quando foram pegas com um quilo de cocaína enquanto tentavam fugir da pousada Paraíso Perdido.

A polícia trocou tiros no confronto com dois homens, que saíram mortos do local. As duas, por sua vez, saíram da cadeia com após a audiência de custódia. O rolê tinha tudo para dar muito certo, mas não foi dessa vez.

Pai amado, ainda bem que no meu Leblon não tem essas coisas, só de luxo. Prefiro minhas caipirinhas na beira da praia do meu Rio. Tô fora!