Tina Turner disse que estava pronta para morrer

Em entrevista de Cher ao programa The Beat with Ari Melber, da MSNBC, ela contou que a cantora contou que estava pronta para ela e Oprah

Depois de ter a causa da sua morte revelada e ganhado os holofotes das mídias, foi concluído que Tina Turner faleceu de causas naturais em sua casa na Suíça. O que a gente não sabia era que ela tinha revelado para Oprah e Cher, que ela estava pronta caso a morte chegasse para ela.

“Ela lutou contra essa doença [câncer no intestino] por tanto tempo e era tão forte quanto você imaginava que ela fosse. Mas eu sei que, no final, ela me disse uma vez: ‘Estou realmente pronta. Só não quero mais lutar contra isso'”, disse Cher.

Vale ressaltar que a cantora contou detalhes sobre a sua amizade com Tina e Oprah em entrevista ao ao programa The Beat with Ari Melber, da MSNBC.