Time mexicano, Puma, restringe contrato com o lateral Daniel Alves

O atleta foi preso, acusado de agredir e estuprar uma mulher na Espanha.

Vix! Após ter sido detido, na Espanha, acusado de agredir e estuprar uma mulher, em uma balada, em Barcelona, no dia 30 de dezembro de 2022, nesta sexta-feira (20), o jogador lateral Daniel Alves, teve o seu contrato com o time mexicano Puma, restringido. O jogador atuava no clube desde julho do mês passado.

Em comunicado oficial, o presidente do time mexicano, Leopoldo Silva, alegou que o contrato foi restrringido por justa causa, já que Daniel foi preso e ainda reforçou que o clube repudia as ações pelas quais o jogador está sendo acusado.

“O clube Universidad Nacional tomou a decisão de rescindir por justa causa o contrato de trabalho com o jogador. Com esta decisão, o clube reitera seu compromisso de não tolerar atos de nenhum integrante de nossa instituição, seja quem for, que atentem contra o espírito universitário e seus valores. O clube Universidad Nacional é uma instituição que promove o respeito, o comportamento íntegro, digno e profissional de seus jogadores e jogadoras dentro e fora do campo”, notificou o clube.

Recentemente, em entrevista a um programa de TV espanhol, o lateral declarou que realmente estava no local onde a vítima relata, porém afirma que estava apenas dançando, sem invadir o espaço de ninguém.

“Eu estive nesse lugar, e quem me conhece sabe que eu adoro dançar, mas sem invadir o espaço de ninguém, respeitando os espaços. E quando você vai ao banheiro não tem que perguntar quem está lá para usar o banheiro. Não sei quem é essa senhorita, nunca a vi. Nestes anos todos nunca invadi o espaço de ninguém sem autorização”, declarou Daniel.