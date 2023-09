Tiktoker pinta a casa dos pais com Nutella

O australiano viralizou na internet após publicar em seu perfil um antes e depois da cozinha da casa de seus pais.

Até poderia ser dos mesmos criadores da banheira de Nutella, porém, não é. Recentemente um tiktoker australiano, o Kaih Anderson, viralizou no app de vídeos curtos após pintar um cômodo da casa de seus pais completamente de Nutella.

No vídeo, que possui mais de 61 milhões de visualizações, Kaih mostra o local totalmente limpo, com as paredes brancas e os metais polidos, porém, logo em seguida mostra a sua trágica obra de arte, o cômodo todo marrom com muitos potes de creme de avelã vazios em cima da pia.

“Sempre quis uma casa de Nutella”, afirmou o tiktoker.