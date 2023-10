“Tik Tok sabe que tem criança e deixa vídeos de pornô soft no aplicativo”, denuncia Felipe Neto

O influenciador e youtuber contou que se preocupa com o seu conteúdo e tem uma equipe para cuidar do que é falado em seu canal

Felipe Neto demonstrou ter a maior responsabilidade com as possíveis crianças que assistem aos seus vídeos e acessam o seu canal no Youtube para ver os seus vídeos. Em entrevista ao podcast PodPah, ele revelou que tem estado o assunto e vê o Tik Tok em uma postura diferente em relação às crianças que vêm o conteúdo sem restrição e muitas vezes é pornografia.

“Ta com dificuldade de assistir filme? Não consegui ver um filme inteiro? É o primeiro sintoma que eu vejo nas pessoas. É isso, não tá conseguindo ver filme, tá achando episódio de série longo, desinstala o Tik Tok para você ver se sua tolerância para ver filmes e séries não muda”, inicia o influenciador a o falar sobre os novos hábitos.

“Eles estão desesperados pela imagem que eles estão passando com o conteúdo que eles têm começam a tirar nudes, embora deixem putaria se estiver camuflado ou se estiver. Eu fico puto porque tenho um trabalho muito grande para ver o que falar no meu canal”, declara.

Felipe ainda completa: “O que eu vejo, uma porrada de criança passando vídeo do tik tok e ninguém sabe o que ele vai encontrar ali. O Tik Tok sabe que tem criança e não está nem aí, tem um monte de vídeos erotizando, tem influenciadora grande que é só soft porn mesmo!”, finalizou.