Tiktoker, Stephanie Mecco, comemora engajamento de vídeo que fez no quarto de hospital com sua mãe quase morta

Uma cena que não agradou a maioria de usuários de internet. Tiktoker faz vídeo dançando em hospital com sua mãe quase morta.

A tiktoker recebeu uma série de críticas por parte dos usuários de internet e tentou se explicar (se é que existe explicação)…

Tem certas postagens que vemos na internet que fazem a gente refletir sobre onde chegamos qual o limite do bom senso, do respeito e de saber a hora de parar…

A tiktoker Stephanie Mecco se superou! A garota postou no seu Tik Tok um vídeo de dancinha dentro do quarto de hospital. Ao lado é possível ver seu irmão lendo e sua mãe na cama, que inclusive, ela ressalta em vídeo que a mulher estava em coma… Tá chocada?

Pois então, o vídeo viralizou, afinal nas terras da web, as chances de algo absurdo e sem senso engajarem na rede são infinitamente maiores do que um vídeo que preza pelo padrão do bom senso.

Foto: Reprodução

Não satisfeita, Stephanie comemorou em um post no Instagram a marca de mais de 2 milhões de visualizações e mais de 200 mil curtidas e disse que deve isso a sua mãe. A todo momento eu fico me perguntando quem são as pessoas que curtem este tipo de conteúdo. Se é que se pode chamar de conteúdo né menines, mas vou me abster…

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Logo, a garota fez um vídeo e disse que está recebendo muitos ataques na internet e alegou que quando fez o vídeo, a mãe não havia falecido ainda e que estava quase em coma, só que consciente. Ela também ressalta que pediu a permissão de sua mãe para gravar e que ela respondeu positivamente com a cabeça…

É importante lembrar que hospitais são locais de silêncio e respeito, já que muitos pacientes podem estar em estado grave, como foi o caso da mãe de Stephanie. Tudo isso nos faz refletir sobre o quão estamos sendo invasivos e esquecendo as situações reais e nos apegando ao famoso engajamento delimitado poro robôs. Qual o limite?

Sorte na sua vida Stephanie e meu sentimentos por sua mãe!