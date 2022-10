Tik Tok deixa A Fazenda e mira no BBB23, investindo R$80 milhões

Globo já fechou todas as cotas de patrocínio, batendo recorde com as 14 empresas que fecharam a parceria na participação

Nossa vida está preparadinha para entrar numa alienação sem fim com o Big Brother Brasil 2023. Essa edição promete muitas surpresas e já começou quente em relação aos patrocinadores com o Tik Tok, deixando o reality da Record e investindo milhões no BBB. A plataforma de vídeos já investiu R$80,2 milhões dentro do reality da Globo. Vem aí…

Para quem não sabe a Globo já bateu seu recorde junto as 14 empresas que contrataram suas cotas dentro do reality. O que não quer sair da boca das fofoqueiras é que o Tik Tok deixou a Record, com a Fazenda, e foi para o plim plim.

Para quem não sabe a emissora já bateu o próprio recorde, arrecadando mais de R$800 milhões. A notícia ficou melhor ainda quando tivemos a certeza que Tadeu estará conosco. Eba!