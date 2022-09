Tiago treta com Shay e produção intervém: “Não vou com sua cara mesmo”

Clima esquentou depois de formação da roça na Fazenda

Pai amado, perdi as contas de quanta gente me chamou para contar mais detalhes sobre a treta de Shay e Tiago ontem (20), depois da formação da roça. Tiago levou 9 votos e o clima que pairou no ar foi de treta generalizada. O peão disse não ir com a cara de Shay e ainda mandou ele aprender a falar português.

“Vai aprender a falar português direito. Caralh0, não vou com sua cara mesmo”, disse Tiago já botando banca para cima de Shay.

Vale lembrar que Shay é de descendência árabe e fala o português de forma dificultosa e com sotaque. Os dois começaram a se estranhar e “peitar” um ao outro.

“Tiago e Shay se separem agora”, disse a voz da produção do reality.