Tiago Ramos se envolve em briga em praia no Rio de Janeiro

Vídeo correu as redes sociais neste domingo (06) do momento em que o ex-Fazenda agride um homem

Minha gente, se Tiago Ramos já aprontava dentro da Fazenda, fora ele continua o mesmo, se envolvendo em diversas polêmicas. No domingo (06), o muso se enfiou em uma briga em uma praia do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. O vídeo mostra o momento que ele dá dois tapas no braço de um homem e precisa ser contido pelos presentes no local.

Está circulando um vídeo onde Tiago Ramos, aparentemente, se envolveu em uma briga no Rio de Janeiro. #AFazenda pic.twitter.com/aXf5TbtnSF — Central Reality (@centralreality) November 6, 2022

Um passarinho verde me contou que ele ainda levou dos soxos no rosto e que a briga começou com os vendedores ambulantes que vendiam balas e cigarros pelo local.

Até o momento, o modelo não falou nada sobre o ocorrido, nem nos posts que saíram a seu respeito e nem no seu próprio Instagram.