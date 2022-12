Tiago Ramos faz tatuagem na cabeça e aposta em “risco novo”

Ex-Fazenda investiu na carreira musical depois de sua saída do reality e agora arranca elogios dos fãs nas redes sociais

Tiago Ramos movimentou a internet com sua tatuagem inusitada na cabeça. Isso mesmo, o modelo compartilhou o clique no Instagram seus fãs, que foram à loucura com a tatuagem diferenciada do ex-affair de Nadine Santos, mãe de Neymar.

“Gostou do risco novo?”, perguntou aos seus seguidores. O “cantor” ainda agradeceu a tatuadora que não deixou de elogiar o seu modelo de sucesso.

A tatuagem começa um pouco abaixo da nuca e sobre para o couro cabeludo. Na imagem podemos ver alguns triângulos e um tigre. Arrasou!