Tiago Ramos busca abrigo na casa da jornalista Fátima Ali

A ex-vice presidente da editora Abril e o seu novo hóspede, tiveram suposto envolvimento revelado recentemente.

A pouco contei a vocês que o ex-peão Tiago Ramos, que foi expulso nesta madrugada do reality ‘A Fazenda’, foi visto próximo a casa de uma amiga, nos arredores do parque Villa Lobos, zona oeste de São Paulo, mas muitos devem estar se perguntando: quem é essa amiga que abrigou o modelo? Eu conto para vocês!

Minhas fontes afirmaram que Tiago está hospedado na casa da jornalista Fátima Ali, tendo chegado lá por volta das 9h40.

Ela que é a fundadora da emissora MTV Brasil e ex- vice presidente da editora Abril, recentemente ganhou os holofotes da mídia ao ser associada a uma revelação polêmica sobre a vida amorosa do modelo que ainda estava confinado.

Em conversa com alguns colegas de confinamento, o peão Thomaz Costa revelou que Tiago namorava com um grande amigo seu, o empresário Rodrigo Branco e que havia traído o mesmo com uma mulher bem mais velha, a qual Rodrigo chamava de “mãe”. E como a internet não é boba nem nada, pouco depois desta revelação a colunista Andréia Matos revelou a identidade desta mulher, a própria, Fátima Ali.

Thomaz disse que o Tiago namorou o empresário Rodrigo Branco e que traiu ele com uma senhora de 70 anos, a quem o Rodrigo chamava de “mãe”. #AFazenda



pic.twitter.com/u1rDmzBjXU — Central Reality (@centralreality) October 12, 2022