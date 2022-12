Tiago Ramos alfineta A Fazenda em foto com ex-peões

Modelo usou seu Twitter para alfinetar Carelli ao lado dos peões que mais movimentaram o reality da Record

Pra quem foi expulso da Fazenda por agressão, eu tô achando Tiago Ramos com as asinhas bem de fora. O modelo usou as redes sociais para alfinetar a produção do reality da Record em uma foto ao lado dos participantes que garantiram as tretas dentro da edição. O muso ainda disse que porcentagem e audiência só eles entregavam,

“Porcentagem e audiência. Vocês só encontram aqui”, escreveu ele.

Eu só acho que ele esqueceu que Bia Miranda ainda está dentro do reality e é uma das grandes apostas do público se tornando uma queridinha e uma opção que pode ser muito promissora ao ganhar o reality.