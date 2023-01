Tiago Leifert relembra seletivas “memoráveis” do BBB

Ex-apresentador ainda disse que quem sai bem nas seletivas normalmente se destaca fora do confinamento

Tiago Leifert já pode entrar no grupo de fofoqueiras do Leblon, porque o ex-apresentador do BBB não para de falar sobre o BBB23. O muso contou que escolheu Gabriel para ser o escolhido da casa de vidro e ainda contou que se lembra de algumas entrevistas memoráveis de alguns ex-participantes.

“A pessoa às vezes vai muito bem na seletiva, você tem uma expectativa enorme, bota lá dentro e não rende. E uma pessoa que foi mais ou menos na seletiva, você bota lá dentro e às vezes ela explode e pode ser campeã. Mas isso é raro, tá? São as exceções. Geralmente, quem vai muito bem nas seletivas, rende lá dentro. Às vezes precisa de uma cutucada ou outra, mas rende. Vamos ver. Esse é o frio na cabeça, é difícil, dá medo de selecionar. É uma aflição, e complicado, é a arte do negócio e é muito difícil”, contou ele.

Tiago ainda lembrou de Kaysar em sua entrevista para entrar no BBB. “Quem foi muito bem nas seletivas que eu estava e eu lembro da seletiva, da entrevista, de tudo… Kaysar, foi uma entrevista memorável, foi um cara que fez muito sucesso na edição. Paula foi muito bem na entrevista para o 19. Juliette foi muito bem na dela. Gil foi bem na dele. Esse são os caras que eu lembro quando sentaram para conversar, lá na cadeira elétrica. Eles foram muito memoráveis. A gente via na seletiva e falava: vai entrar, tá lá dentro. Pela lógica, os protagonistas não estão na Casa de Vidro hoje. Os protagonistas da edição é quem já está confinado no hotel, que foi muito bem na seletiva. Outra pessoa que foi muito bem na seletiva foi a Ana Clara, ela e o pai dela, eles foram excepcionalmente bem na entrevista”, afirmou.