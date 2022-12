Tiago Leifert rebate acusações de Casagrande: “Não é verdade e você sabe!”

O ex-apresentador do BBB foi acusado de dar ‘carteirada’ e de tentar prejudicar Casagrande no ambiente de trabalho.

Amores, mais cedo contei para vocês que o comentarista esportivo, Casagrande, fez algumas críticas ao ex-apresentado do BBB, Tiago Leifert, chegando a acusa-lo de ter tentado prejudica-lo na Globo e de pedir que ele fosse demitido da revista GQ. Porém, Tiago não ficou muito satisfeito com essas acusações e veio a público responder o comentarista.

Neta quinta-feira (08), Tiago utilizou as suas redes sociais para rebater as críticas e acusações que recebeu do colega de profissão Casagrande.

“O que você escreveu sobre mim na sua coluna não é verdade e você sabe. Eu nunca destratei nenhum chefe (deles eu tenho o telefone!), falo com todos e tenho relação ótima com todos”, iniciou o ex-apresentador do BBB.

Em seu texto, Casa afirmou que existia provas de que Leifert havia tentado lhe prejudicar e vocês sabem como é a história, né? Quem fala tem que provar, pois bem, em seu pronunciamento, Tiago pediu que Casagrande mostre as provas que tem e afirma que aquelas acusações não fazem o mínimo de sentido.

“Se você tem alguma prova, data, hora, e-mail, fico no aguardo. Eu nunca tentei te prejudicar, jamais faria isso com você ou qualquer pessoa. A história que você conta não tem sentido algum”, pediu Leifert.

Por fim, o ex- apresentador do BBB confirma que possui discordâncias com o comentarista, mas que as coisas que foram escritas não são verdade. “Temos outras discordâncias, supernormal. De resto, o que você escreveu de mim é falso, numa prática que me parece ser o oposto de tudo que você prega.”