Tiago Leifert conta situação desagradável: “A gente faz um esforço para a Lua não virar atração nos lugares que vai”

O apresentador contou que muitas pessoas querem ver o solhos de sua filha, Lua, que foi diagnosticada com retinoblastoma, um tipo de câncer raro nos olhos

Tiago Leifert participou do ‘Flow’ podcast e não deixou de falar sobre a sua filha, Lua. O apresentador contou sobre sua saída da Globo e revelou que já passou por momentos constrangedores ao lado de algumas pessoas que conversam com sua filha tentando olhar nos seus olhos para ver algo.

“A partir do momento que a gente sabia que ela tinha um problema grave, comuniquei a Globo quando começou a vazar. Os repórteres ligavam e diziam que iam dar a doença. Dar uma notícia que o pai e a mãe não deram? Houve um pacto de silêncio de pessoas do bem, mas tem quem não deu porque ficou com vergonha e, não por ela, mas por tomar porrada por ter dado e prejudicar a carreira”, contou.

“Tinha uma pessoa no nosso condomínio que falava: ‘Oi, Lua!’ e praticamente abria o carrinho para vê-la. Eu tinha vontade de matar. A gente faz um esforço para a Lua não virar atração nos lugares que vai. A gente da pouquíssimos detalhes do tratamento dela. São dois anos, mais de 700 dias, tem muita coisa. Não quero que ela cresça e veja no google, quero que ela pergunte para mim. A gente faz o máximo pra preservar a intimidade dela, a gente sacrificou um pouquinho para ajudar as pessoas. Mas quase não posto”, contou Leifert.