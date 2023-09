Tiago Leifert atualiza estado de saúde de sua filha, Lua

O apresentador usou suas redes sociais para falar sobre a luta contra a retinoblastoma, um tipo raro de câncer nos olhos

Todos nós acompanhamos o emblema na vida de Tiago Leifert e Daiana Garbin com a filha lutando contra o retinoblastoma, um tipo de câncer nos olhos. A pequena foi diagnosticada com a doença rara e os pais lutam para a conscientização do câncer nas crianças. Em entrevista ao Programa Pânico, Tiago contou detalhes sobre a saúde da filha.

“Ela está tratando ainda. A gente não considera em fase de controle, tecnicamente. Com criança é diferente. A gente segue muito em cima e com muito frio na barriga ainda”, explicou.

“Ela tá bem, ela tem uma infância normal dentro do possível. E ela é terrível, ela é uma criança de dois anos daquela clássica, que derruba tudo, que quebra tudo, que gosta de pular, gosta de aprontar. Mas a gente tem que interromper a infância dela diversas vezes, para ir no GRAACC [Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer] , para olhar como está o tratamento”, destacou.