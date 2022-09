Tiago bebe no banheiro e causa punição e treta na casa

Ex-namorado da mãe de Neymar ficou bem mal que a festa tinha terminado

Fogo no feno! Minha gente, o pau quebrou no pós festa da Fazenda e os peões estavam com os nervos bem esquentadinhos, principalmente Tiago Ramos. O ex-namorado da mãe de Neymar foi tomar uma cerveja dentro do banheiro e levou uma punição. Thomaz Costa e Vini não gostaram nada do fato e a discussão foi generalizada com citação do nome de Larissa Manoela e Disney.

“Aonde você estiver eu não tô juntos. Você acha que vou cair fora? Eu fui para Disney, né? Não me relacionei com Larissa Manoela para ir para Orlando e para a Disney”, disparou Tiago no meio dos outros peões de confinamento.

Thomaz Costa não ficou calado e jogou: “Só porque tomou um fora, né? Não se relacionou e nem se relacionaria [Larissa Manoela]”.

Eu sei que tu beija e dá mesmo 🗣🗣🗣 #AFazenda14

🎥Reprodução/Record TV pic.twitter.com/IGuG55YrKe — Vai Desmaiar #AFazenda14 (@vaidesmaiar) September 17, 2022

Logo após, Vini conversou com a Dra. Deolane e contou que sabia sobre Tiago desde o dia 12, mas estava segurando: “Ele é uma granada sem pino”, disse Vini para Deolane que disse que não tem nem possibilidade”, declarou.