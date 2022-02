”Quem é amigo de todo mundo, não é amigo de ninguém”: Tiago Abravanel sobra em prova

O brother Tiago Abravanel, desde que entrou no ‘BBB22’, sempre fez a linha “amigo de todos”, porque sempre prezou “relações”, mas pelo jeito ele era amigo sozinho. Para a ‘Prova do Líder’ desta quinta-feira, (24), os participantes precisavam formar duplas e o ator sobrou, então não participou. Lembrando que a prova, além de resistência, era de agilidade e Tiago venceu a ‘Prova do Líder – Seara’ com Pedro Scooby.

o tiago visivelmente mal de ter ficado sem dupla na prova do líder #bbb22 pic.twitter.com/YkZTxXidy8 — @paiva #bbb22 (@paiva) February 25, 2022

O ator ficou visivelmente chateado por não ter sido escolhido, principalmente com Arthur Aguiar no qual deu o colar de “maior aliado” na segunda-feira, (21). Mas o que Tiago Abravanel não sabe, é que Arthur combinou com Lucas, antes dele ser líder, que caso a ‘Prova do Líder’, da semana passada, fosse em dupla fariam juntos. Em troca, Lucas não indicaria Tiago. É, o marido de Maira Cardi já tinha feito um combinado.

O Arthur e lucas combinando de fazer a prova juntos antes msm do lucas ser lider essa semana, e ainda combinando que se eles ganhassem o lucas nao indicaria o thiago…..



O arthur calando a boca dos haters mais uma vez #BBB22 pic.twitter.com/g8b1h9wKPq — ؘ (@oppscausey) February 25, 2022

Enquanto a prova acontecia, Larissa colocou lenha na fogueira, já que não participou porque quebrou o dedo do pé e falou a Tiago: “Arthur poderia muito bem sim, já que ele diz que você é tão importante para ele, ter escolhido você. Ele tem mais convivência com você que com Lucas”. Errada não ‘tá né? Colocar pilha contra os adversários não está errado…

Larissa jogando na cara do Tiago que o Arthur deveria ter escolhido ele pra prova já que eles tem mais convivência, até mais do que com o Lucas. pic.twitter.com/FEEjZEA3ha CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 25, 2022

Só sei que até o administrador do Twitter de Tiago entrou pro meio da treta e postou: “PQ ME BEIJA JUDAS?”, se referindo a Arthur, mas depois colocou que era humor. Mas antes retweetou um tweet do jornalista Chico Barney que dizia que Arthur não queria que Tiago o deixasse sozinho no quarto, mas o deixou sozinho na prova. Eles apagaram os tweets, ‘tá? Covardes!

O administrador de Arthur respondeu: “Oi, adm! Ficamos surpresos com o tweet anterior que foi excluído, uma vez que é claro para ambos os lados que eles são muito amigos, mas não são aliados. Afinal, foi o Tiago que se recusou a jogar com o Arthur ou ajudá-lo em momentos como esse”. Vixe…

Oi, adm! Ficamos surpresos com o tweet anterior que foi excluído, uma vez que é claro para ambos os lados que eles são muito amigos, mas não são aliados. Afinal, foi o Tiago que se recusou a jogar com o Arthur ou ajudá-lo em momentos como esse. 🙂 — Arthur Aguiar ✨ (@Aguiarthur) February 25, 2022