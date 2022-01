Segundo Tiago Abravanel, pobre tem que ser criativo! Me poupe…

Tiago achou um tênis de R$150 barato, mas Natália e Jessi lhe dão choque de realidade

Enquanto Natália arrumava o cabelo de Naiara Azevedo, a sister e Jessilane estavam comentando sobre as roupas que receberam da produção. Natália disse que existem peças que não tem no guarda-roupas, aí Abrava diz: “mas aí você tem que ser criativo”.

Reprodução: Globo

Nisso, Jessi comenta que o tênis que recebeu da produção era muito legal, mas caro para elas, com Tiago rebatendo que era barato e perguntou o que seria caro para elas. A designer de unhas respondeu que seria R$150 o tênis e isso, para elas, seria caro, o que chocou o ator.

Reprodução: Globo

“É isso que a gente ‘tá tentando te explicar: são realidades diferentes”, disse Natália ouvindo a seguinte frase: “Mas você consegue ser criativa dentro da sua realidade”. Ô meu Pai, piorou a situação, Tiago!

Aí Natália continuou explicando que era sim, mas minimamente e que sua mala estava com roupas que metade eram da produção e a outra metade, emprestadas.

Abrava, sabe os “aviõezinhos” de dinheiro que seu avô joga para plateia do programa? Muitas vezes é o único dinheiro que a pessoa tem para se alimentar numa semana inteira. Então, que o programa sirva para que você veja que pobre não é criativo, ele só tenta se virar com o que tem — tanto no vestuário quanto na alimentação.