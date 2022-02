Até você, Tiago? Ao falar sobre Lina, na frente dela, a chama de “ele!”

Até o ator que é tão amigo dela e que a consolou no episódio com Lucas, se referiu a ela no pronome masculino Gente, está insuportável já! Metade do elenco já se referiu a Lina — que não tem traço nenhum masculino — pelo pronome masculino e agora foi a vez de — pasmem! — Tiago Abravanel. O episódio ocorreu nesta sexta-feira, (25), quando estavam falando sobre Arthur Aguiar. Quando o marido de Maira Cardi chegou quis saber o que estavam falando sobre ele, e aí Abrava respondeu: "E aí ele falou assim…", imediatamente cortado por Lina: "ELE? Olha só, você tá vendo né, Jessilane? O Brasil viu Tiago?", e riu. Lina, visivelmente incomodada, usou do bom humor e disse que era para ele repensar — já que ele disse que até esqueceu o que ia dizer — e finalizou dizendo: "Tiago vai usar desses artificio para falar coisas que o atravessam sem que ele seja lesado por isso". EITA! O momento que o Tiago erra o pronome da Lina #BBB22 pic.twitter.com/AMfQzd1zZz https://t.co/ckGtID83mt — Central BBB • #BBB22 (@CentralReaIity) February 25, 2022 E claro que a internet está massacrando a cantora por ter sido mais tranquila com Tiago do que com Lucas. Ah tenha dó!