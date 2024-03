Tiago Abravanel fala sobre expulsão de Wanessa do BBB: “Não tem discussão”

Tiago Abravanel deu o que falar na web ao comentar e dar sua opinião sobre e expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24. O neto de Silvio Santos disse que não tem discussão acerca do tema, afinal, Davi se sentiu agredido.

“Existe uma regra, ainda mais se a pessoa se sentiu agredida e passou essa comunicação, porque existiu de fato [um contato físico], [ela] encostou. E não tem discussão. A própria Wanessa deve entender que isso não é uma coisa que ela queria ter vivido e passado. Amo a Wanessa. Força aí, sei que não é fácil o pós-BBB”, iniciou ele durante participação no podcast Sala de TV.

Para o neto do apresentador Silvio Santos, a artista vai tirar coisas boas de toda a experiência. “Acho que a gente aprende muito com os nossos erros. A gente não tem ideia de como as pessoas estão vendo aqui e o que a gente faz toma uma proporção dependendo da maneira que a gente coloca e dependendo da visão que a gente tem.”