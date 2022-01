Mostrando que não precisa do Baú da Felicidade, Tiago Abravanel está no BBB22.

O vovô Silvio Santos não sabe da participação do neto

O ator e bailarino Tiago Abravanel está no BBB22 e surpreendendo muitas pessoas! Afinal de contas, a primeira coisa que pensam é: “Ai o Tiago não precisa! Ele é neto do Silvio Santos!”. Mas Titi tá pronto para rebater: “O BBB não é sobre precisar, é sobre querer. E eu quero”.

A ascensão profissional, de fato, do ator começou quando ele interpretou Tim Maia no teatro, aí nunca mais parou. “O musical do Tim Maia foi o divisor de águas da minha carreira e da minha vida. Alguns meses depois da estreia, a Gloria Perez me ligou e me convidou para fazer a novela ‘Salve Jorge’. Ela escreveu um papel para mim e ganhei o prêmio de Ator Revelação no Melhores do Ano”, disse o querido das celebrities.

Aos 15 anos, Tiago descobriu a sua homossexualidade e atualmente é casado com Fernando Poli, e faz diversas viagens com o amado como mostra em seu Instagram (@tiagoabravanel).

E sabe o que não falta na casa dele? Achocolatado, refrigerante e bala. A gente já sabe que vai ser uma prova de resistência ficar sem os itens né amadinhos?

Ah e se você acha que vovô Silvio sabe que ele vai, está enganado(a)! O neto não contou para o avô — mas bem que estamos torcendo para ele aparecer no vídeo de almoço do anjo né não?

E atenção Jessiane e Eslovênia, Tiago A-M-A uma fofoquinha tá? “Sou fofoqueiro, adoro uma fofoca, quem não gosta, Brasil? Adoro, quero saber. Vai rolar uma briga na piscina e eu não vou querer saber o que aconteceu? Assisto ao BBB aqui fora para saber o que aconteceu, não vou querer saber lá dentro? Claro que vou”. E A GENTE AMAAAAAAAA OS FOFOQUEIROS, BRASIL!