Tia de PC Siqueira fala sobre morte do sobrinho: “A gente sabia que ele tinha um quadro depressivo e já tratava há um tempo”

Uma tia de Pc Siqueira conversou com o UOL e revelou detalhes sobre a vida do influenciador, dizendo que os familiares sabiam que ele lutava contra a depressão e que era um jovem carinhoso com a família. Ela ainda disse que ficou magoada com a notícia de sua morte.

“Ele não falou qualquer coisa nesse sentido (sobre desavenças). A gente sabia que ele tinha um quadro depressivo e já tratava há um tempo”, afirmou em entrevista.

Ela ainda completou: “PC Siqueira era tranquilo e carinhoso. Ele estava com problemas. Sair da mídia também fez ele ficar um pouco triste. Mas estava tentando ser tatuador, fazendo cursos”

A tia contou que ele tinha encontrado a família recentemente e que estava tudo bem em relação às questões familiares.