Thiaguinho revela intimidade com Carol Peixinho: “Voz e violão sem roupa”

O cantor esteve no ‘Pipoca da Ivete’, na Globo, e revelou momento íntimos que tem com Carol Peixinho, sua nova namorada

Thiaguinho foi parar na boca das minhas fofoqueiras do Leme no nosso café da manhã desta segundona. O cantor esteve no programa de Ivete Sangalo na Globo e deu o que falar ao revelar que canta voz e violão pelado para sua namorada, Carol Peixinho. A imaginação das fofoqueiras foi longe depois da revelação.

“Nós nos conhecemos em São Paulo, e o primeiro beijo aconteceu na casa de uns amigos. Nós compartilhávamos um sorvete, até que rolou”, contou ele.

O artista ainda completou: “Claro que eu canto pra ela. Aquele voz e violão sem roupa”, entregou ele.