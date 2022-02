Alerta casal: Thiaguinho e Carol Peixinho

Depois de muitas especulações, o casal compartilhou um clique juntos

Depois de um kikiki avassalador a gente realmente pode dizer: os rumores não mentiram. Thiaguinho e Carol Peixinho engataram em um namoro e compartilharam a notícia com uma foto linda no Instagram do cantor.

Na legenda o cantor como sempre muito apaixonado. “Luz para tudo que é lado. No céu, nosso olhar, nosso coração…E que seja sempre assim…iluminado. Felizão com sua luz”, escreveu. Fofos e lindo, né?

A ex-BBB também postou a mesma foto que trazia na legenda: “Minha felicidadezona de toda dia”. Felicidades ao casal.

Os fãs do antigo casal, Fernandinha Souza e Thiaguinho, não ficaram nada contentes com a notícia. Afinal, todos tinham esperanças que os dois voltassem um dia. O que a gente sabe é que o cantor tem um enorme apreço pela apresentadora e sempre deixou isso muito claro.

Thiaguinho e Fernanda Souza foram casados 4 anos

O casamento entre os dois durou 4 anos, de 2015 a 2019, e eles eram considerados como um casal modelo para todos. Tipo Whindersson e Luísa, sabe?

Que sejam muito felizes. Vida que segue.