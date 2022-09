Thiago Gagliasso usa imagem do irmão, Bruno, para alavancar campanha para Deputado

Em sequência de stories Thiago ainda imitou a voz do presidente Jair Bolsonaro

Deve ser difícil ser Thiago Gagliasso, afinal, enquanto seu irmão deslancha em carisma e uma carreira que triunfa, o outro decidiu ficar do lado da oposição do irmão e perdendo os laços que os une. O que a gente sabe é que ele não perde a oportunidade de usar a imagem do irmão, nos stories o irmão de Bruno se depara com a imagem do irmão em propaganda para uma empresa e não deixou de aproveitar para fazer campanha política.

“É isso ai garoto, o tocante que se diz ao apoio da família, parabéns pela atitude aí”, disse ele no meio de risadas nos stories. Para quem não sabe, ele vai sair como Deputado nas eleições deste ano.

Vale lembrar que os dois cortaram os laços há um tempo e em entrevista mais recente de Bruno ao podcast de sua esposa, ele contou que não tem vontade de voltar a conversar com Thiago, por causa das diferenças entre os dois.

Bruno ainda conta que eles são diferentes em vários aspectos e não só na opinião política. Mesmo distantes, Thiago demonstrou sua indignação sobre racismo que os filhos de Bruno e Giovanna sofreram em Portugal, se prontificando a ajudar no que fosse necessário.