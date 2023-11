Thiago Servo entra na justiça após pagar R$ 1 milhão de pensão

POST PATROCINADO

Thiago Servo foi vítima de um golpe? Estou tentando entender bem essa história, mas o que acontece é que ele pagou uma pensão de R$1 milhão para uma filha que não é sua. Isso mesmo, o cantor pagou o valor para uma filha que não é biologicamente sua. Ele chegou a ser preso em 2016, por não arcar com os gastos da menina, agora ele descobre que ela não é sua filha.

O advogado do cantor, que fez dupla com Thaeme, Otávio Gomes Figueiró, revelou na rede social que seu cliente entrou com ação indenizatória na justiça para reaver os valores pagos indevidamente para a mãe da menina.

“Muita gente veio me perguntar sobre a ação indenizatória que o Thiago Servo está ingressando contra a mãe da filha que não é dele. Foram sete anos de luta, batalhas judiciais, uma atrás da outra. Thiago foi preso indevidamente por conta disso. “Hoje, estamos ingressando com uma ação indenizatória para restituir o que lhe foi retirado. Não só o que ele pagou de pensão, mas também o dano moral e material. Thiago ficou sete anos com um mandado de prisão atrás do outro sem poder trabalhar, sem poder fazer show. A Justiça tarda, mas não falha e nós vamos buscar os direitos do Thiago”, declarou o advogado.