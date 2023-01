Thiago Salvático critica decisão de união estável com Gugu: “Acredito que tenha havido homofobia”

Parceiro de Gugu Liberato, que faleceu em 2019, criticou a decisão do juiz que negou o pedido de união estável com o apresentador

Vai segurando, em entrevista para a revista Quem, Thiago Salvático detonou a decisão do juiz em negar o pedido de união estável com o falecido apresentador Gugu Liberato. O muso ainda apontou homofobia no caso.

“Certamente não teria sido dada se fosse um caso heterossexual. Acredito que tenha havido homofobia, mesmo em 2023. A união estável só terminou com o falecimento dele. Estivemos juntos por 8 anos. Compartilhávamos tudo, questões de vida, rotina, trabalho e familiares (filhos) diariamente”, garantiu.

Thiago ainda disponibilizou registros dos dois para o processo do pedido que foi negado. “No processo, foram juntadas centenas de mensagens, fotos, provas de nossas viagens juntos, provas da nossa conta investimento conjunta, provas de que eu tinha senhas de cartões, até do Instagram”, afirmou.