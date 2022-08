Thiago Gagliasso se solidariza com caso de racismo: “Independente de qualquer questão política e ideologia, eu sei muito bem o que aconteceu”

Mesmo não conversando com o irmão, Thiago declarou apoio a Gio Ewbank

Caros leitores, se vocês ainda não estão por dentro, saibam desde já que Bruno Gagliasso e Thiago são tretados (mesmo sendo irmãos). Os dois se distanciaram, pois tem ideias opostas em relação ao mundo, principalmente política. Depois do caso de racismo envolvendo Titi e Bless em Portugal, o tio das crianças foi nas redes sociais demonstrar seu apoio à Gio Ewbank. Quem te viu, quem te vê hein?

“Muitas pessoas tem me enviado o vídeo lamentável, estou aqui para me solidarizar com meu irmão, dar muita força para família”, iniciou o loiro.

Thiago ainda conta que a situação dói nele. “Somos irmãos, pode ter certeza que dói aqui dentro. Tive a pouco tempo com Titi e Bless, pelo menos a gente consegue manter distante dessa briga”, disse.

“Papai do céu sabe das coisas, independente de qualquer coisa quero parabenizar a minha cunhada, eu faria muito pior. Sei a raiva que passou no coração dela, independente de qualquer questão política e ideologia, eu sei muito bem o que aconteceu e dou toda força ao meu irmão e a minha cunhada”, contou.

Gagliasso ainda finalizou mandando muita força para a família e ressalta que o racismo precisa de um basta.