Thiago Gagliasso prestou queixa contra Ludmilla após acusação de racismo: “Lugar de acusar é na internet, mas lugar de provar é na Justiça”

Após a cantora gravar vídeo para suas redes sociais fazendo o desabafo sobre o caso de racismo, o deputado foi registrar o boletim de ocorrência

Thiago Gagliasso ficou p* da vida quando viu que Ludmilla fez uma sequência de stories acusando ele de racismo. O deputado ficou bem nervoso ao ver que estava ano meio do olho do furacão e chegou a gravar um vídeo mostrando seus funcionário negros que trabalhavam para ele.

“Chegando aqui na delegacia, porque lugar de acusar é na internet, mas lugar de provar é na Justiça. Fui acusado de algo que não fiz, um crime que não cometi, e quem me acusou vai pagar, porque aqui não tem nenhum palhaço”, disse.

Em seguida, Thiago se gravou saindo da delegacia e reiterou: “Eu vou até o final. A brincadeira da Lud tá só começando. Aqui não tem nenhum maconheiro, malandro, não. Não tá lidando com o seu povinho, não”. Ludmilla não se pronunciou sobre as publicações do deputado até o momento.