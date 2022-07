Thiago Gagliasso terá que indenizar dona de casa com R$10 mil

Adriana Santana de Araújo usará o dinheiro para distribuir quentinhas para moradores de rua

É por notícias assim que me fazem ter ainda um pingo de esperança na humanidade, mas não por Thiago Gagliasso. O irmão de Bruno compartilhou a imagem de Drica com um fuzil e afirmou que a arma pertencia a mulher, mesmo depois da informação ter sido desmentida pela polícia. O caso repercutiu na época e Adriana chegou a processar o “famoso”.

Adriana Santana saiu vencedora no processo e vai receber R$10 mil do ator e o uso do dinheiro já está mais que bem encaminhado. Drica disse que usará o dinheiro para distribuir quentinhas para moradores de rua.

Para quem não conhece, Adriana é uma das mães que tiveram seus filhos mortos na operação Jacarezinho. A mulher teve sua imagem associada ao tráfico após ser confundida em vídeo com outra uma mulher.

Além do dinheiro, que Gagliasso terá que pagar, ele deverá fazer uma retratação pública com o mesmo alcance da fake news em até cinco dias. Segura!