Thiago Fragoso revela a importância do sexo em seu casamento: “Precisa ocupar pelo menos 40% do relacionamento”

Atualmente o ator interpreta um homem assexual em Travessia.

Enquanto uns dizem que o sexo não é o mais importante e que após o casamento a sua prática é deixada de lado, o ator Thiago Fragoso descorda completamente dessas afirmações, elevando a importância do sexo em uma relação, para que a mesma não vira amizade.

Em entrevista ao “Extra”, o ator falou um pouco sobre suas intimidades com a sua esposa, a atriz Mariana Vaz, com quem ele é casado há quase 19 anos. Na entrevista Thiago revela uma porcentagem bem alto, a qual ele dispõe a importância do sexo.

“Considero sexo muito importante. Se falta numa relação amorosa, não faz sentido, acaba virando amizade. Acho que ele precisa ocupar pelo menos 40% do relacionamento”, afirmou o ator.

Assumindo ser um romântico nato, entre quatro paredes, o galã que vive um personagem assexual na novela Travessia, afirma que o romantismo vai além do materialismo, que ele está em pequenos detalhes do dia-a-dia.

“Sou eu quem faz a nossa cama diariamente, por exemplo. Sei exatamente a posição dos travesseiros que ela gosta pra dormir, arrumo direitinho o espaço pra ela poder se achegar. Temos um jeito especial de encostar um no outro, de fazer carinho”, contou Thiago.

E ainda completou, dizendo: “Romantismo é algo idealizado. Você respeitar a pessoa, admirá-la e conhecê-la a fundo mostra o seu sentimento mais verdadeiro. Não dou anel de diamante, mas demonstro dar valor no dia a dia”.