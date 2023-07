Theo usa Jenifer para infernizar a vida de Sol: “quer ferrar com uma mãe, ferre com o filho”

O vilão se aproveitará da própria filha para tirar o sossego de Sol

Quando passamos que o Theo não pode ser mais cruel, ele vem e nos prova do contrário com maestria. Sendo capaz de usar sua própria filha para conseguir o que tanto deseja. Então meus amores, o que vai acontecer é que, já que Jenifer está morando com ele, em busca de provas que possam incriminá-lo e obviamente odiando cada segundo dessa situação. Mas apesar disso, deixará que a moca continue vivendo lá.

Qual seria o real motivo para isso? Porque o crápula sabe que quanto mais tempo passa com a jovem evangélica equivale a um dia a menos de paz de espirito para a nossa protagonista. “Quer ferrar uma mãe, ferra um filho. Nunca falha!”, disse o bandido durante uma conversa com Érika sobre não aguentar mais conviver com seus dois filhos.

Mas o vilão acaba se beneficiando com todo esse caos, afinal toda essa história está deixando Sol, Clara e Ben completamente loucos para a alegria do abusador. “Porque cada dia deles na minha casa é menos um dia de paz pra Clara, pra Sol e por Benjamin. E isso não tem preço. Aquela velha fofoqueira já mandou mensagem falando que o Ben e a Sol estão brigando”, vibrou o crápula.