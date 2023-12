Theo Matos presenteia Lilia Cabral com uma foto deles dois nos bastidores de ‘Fuzuê’

O ator mirim deixou a atriz emocionada ao presenteá-la com a foto dos dois e ela não escondeu o momento de lágrimas

Lilia Cabral não escondeu a emoção ao receber um presente do ator mirim de ‘Fuzuê’, Theo Matos. O pequeno interrompeu a arrumação da atriz no camarim para entregar um quadro com uma foto dos dois.

“Quem é que dá o abraço mais legal do Projac?”, diz ela para o menino que interrompe a sua arrumação.

Logo ele diz: “Trouxe presnete”. Ela já emocionada, responde: “Para mim Ah meu Deus, eu amei, amei de um jeito que você não tem ideia”, declarou emocionada.