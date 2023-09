The Weekend comenta performance de sósia brasileiro no ‘Programa da Eliana’

O cantor americano viu o sósia se apresentar no programa da queridinha do SBT ao som de ‘Blinding Lights’

Você acharam que o Brasil não ia chamar atenção de The Weekend antes dele pousar por aqui para fazer a sua turnê? Se enganaram, porque o sósia do cantor que foi ao Programa da Eliana chamou a atenção do cantor que não deixou de comentar o fato.

“Brasil está decolando, vejo vocês em breve”, escreveu o artista, que irá se apresentar no nosso país em outubro.

A performance no palco foi feita em inspiração ao show do cantor em 2021, no Super Bowl, e o artista em questão é Marcos Kennedy.