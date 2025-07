‘The Masked Singer’ é cancelado pela Globo após queda brusca de audiência

Amigas, estou aqui no salão retocando as minhas mechas e fazendo as unhas para uma despedida de solteira que irei participar hoje á noite lá em Botafogo, quando vejo que as minhas amadas fofoqueiras estão enlouquecidas com um babado que uma delas viu no search do Instagram

Acontece que a Globo acabou de anunciar o encerramento do programa The Masked Singer Brasil após cinco temporadas. O motivo do cancelamento do reality é por conta da queda significativa de audiência, então, a emissora achou melhor colocar um ponto final no programa.

De acordo com a própria Globo, o formato do The Masked Singer Brasil foi se desgastando e as dinâmicas repetitivas acabaram afastarando o público, que nem falavam mais sobre a atração nas redes sociais. A última temporada programa anotou média de 9,7 pontos na Grande São Paulo, segundo os dados da Kantar Ibope. A queda foi de 11,8% em relação à edição do ano passado.

O The Masked Singer Brasil foi exibido na TV Globo entre 2021 e 2025, sendo apresentado quatro vezes por Ivete Sangalo e, na última temporada, por Eliana. Apesar disso, a emissora carioca já confirmou um novo projeto para ocupar o horário das tardes de domingo e deve estrear no começo de 2026.