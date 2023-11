The Eras Tour no Rio: o que esperar do fenômeno Taylor Swift?

Nessa turnê, a cantora revisita seus grandes sucessos desde seu álbum de estreia.

Finalmente a loirinha do pop americano desembarca no Brasil para uma série de shows no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas Taylor Swift não retornou ao nosso país para trazer qualquer turnê não, meus amores. Os Swifties brasileiros poderão ver com os próprios olhos a The Eras Tour que, com apresentações com mais de três horas de duração, revisita os grandes sucessos da carreira da artista desde seu álbum de estreia.

Taylor Swift começa sua passagem pelo Brasil no Rio de Janeiro, onde se apresenta nos dias 17, 18 e 19 de novembro, no Estádio Nilton Santos Engenhão. Na sequência, nos dias 24, 25 e 26 de novembro, ela sobe ao palco no Allianz Parque, em São Paulo.

Diante da necessidade de realmente percorrer seus mais de 15 anos em atividade, não há possibilidade de brechas para improvisos no set da nossa loirinha. Na verdade, desde que deu o pontapé na turnê, aconteceram alterações bem pontuais, como a inclusão de “Long Live” após o lançamento do Speak Now (Taylor’s Version), mas nenhuma mudança radical na ordem ou mesmo na escolha das 44 músicas que se propõe a apresentar todas as noites.

E não vamos esquecer que a cada show, Taylor surpreende os fãs tocando duas músicas da sua discografia que não conseguiram espaço no setlist, com um detalhe: a não ser que cometa algum erro de execução ou seja parte do Midnights, ela nunca as repete. Por isso, além da expectativa de vê-la finalmente ao vivo, há ainda a antecipação de quais serão as faixas escolhidas para as seis apresentações que fará por aqui.

Confira abaixo o setlist da Taylor Swift no Brasil, dividido por era:

LOVER

“Miss Americana & the Heartbreak Prince”, “Cruel Summer”, “The Man”, “You Need to Calm Down”, “Lover”,”The Archer”

FEARLESS

“Fearless”, “You Belong With Me”, “Love Story”

EVERMORE

“‘tis the damn season”, “willow”,”marjorie”, “champagne problems”, “tolerate it”

REPUTATION

“…Ready for It?”,”Delicate”,”Don’t Blame Me”,”Look What You Made Me Do”

SPEAK NOW

“Enchanted”,”Long Live”

RED

“Red”,”22″,”We Are Never Ever Getting Back Together”,”I Knew You Were Trouble”,”All Too Well (10 Minute Version)”

FOLKLORE

“seven”,”the 1″,”betty”,”the last great american dynasty”,”august”,”illicit affairs”,”my tears ricochet”,”cardigan”

1989

“Style”,”Blank Space”,”Shake It Off”,”Wildest Dreams”,”Bad Blood”

DUAS MÚSICAS SURPRESAS

MIDNIGHTS

“Lavender Haze”,”Anti‐Hero”,”Midnight Rain”,”Vigilante Shit”,”Bejeweled”,”Mastermind”,”Karma”