Thay Gonçalves sobre Wesley Safadão: “A esposa dele pediu para a gente não estar onde ele fosse estar”

Em entrevista ao ‘Pocah Podcast’ a ex- bailarina do Faustão contou sobre as exigências de Thyane Dantas

Eita minha gente, fogo no parquinho tarda, mas não falha. Thay Gonçalves contou em entrevista para o ‘Pocah Podcast’ que a mulher de Wesley Safadão, Thyane Dantas, já pediu para que o balé não ficasse perto dele. A ex-bailarina do Faustão contou que Thyane chegou a pedir que o balé não estivesse onde o cantor passasse. “Todos os artistas são assim, nunca tive problema nem nada, muito mesmo. Então são pessoas legais que conversam com a gente e não trata com diferença, mas tem artista que a mulher não gosta que se aproxima, que o balé chegue perto. Tem artista que pede que o balé fique em outro lugar. O artista vai subir, o balé tem que mudar de lugar, porque a esposa vai ficar aqui”, contou Thay. A ex-bailarina ainda foi questionada sobre Wesley Safadão e foi aí que uma coisa juntou com a outra e ela disse que essa história aconteceu com a mulher do cantor. “Foi com ele isso,a esposa dele pediu para a gente não estar onde ele fosse estar, onde ele fosse passar”, completou. Desconfiança assim eu poderia até julgar, mas cada um sabe o fardo que carrega, né amados? Babado!