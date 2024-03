Thammy Miranda explica situação no Programa do Ratinho: “Desnecessário”

Thammy Miranda abandonou os bastidores do SBT após Ratinho soltar o verbo e ser transfóbico. O filho de Gretchen acompanhava a atração nos bastidores quando ouviu a fala preconceituosa do apresentador.

“Eu não sei se ele ou ela. É ele, né? É ele! É o Thammy! Agora ela tem barba, né?”, disse Ratinho ao anunciar a entrevista com o vereador.

“Eu me senti um pouco desrespeitado com o começo do programa. Achei desnecessário, um tipo de brincadeira que não cabe mais. […] Eu só peço respeito, mais nada. Eu respeito todo mundo”, afirmou.