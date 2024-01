Topless: Thalita Zampirolli mostra bronzeamento de fita

Thalita Zampirolli mostrou nesta segunda-feira (8) sua rotina de cuidados para arrasar na folia. Primeiro, ela publicou em seus Stories uma sessão de massagens no abdômen. Mais tarde, foi o momento de garantir sua marquinha.

De topless, ela mostrou o resultado do bronzeamento de fita, feito em uma máquina. Na imagem, é possível verificar que a atriz está com tudo em cima para o carnaval.

A modelo admite que é uma mulher vaidosa.”Não sou a mulher do exagero, do excesso. Prezo sempre pela moderação, pelo equilíbrio. Nada muito artificial me encanta. Acho que o avanço da medicina ajuda a gente a ficar mais bonita e por conta dos meus trabalhos como modelo na TV e no Carnaval eu passei a me cuidar mais”, comentou.

Thalita, que mora em Boston, chega ao Brasil para cumprir sua agenda carnavalesca.