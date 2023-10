Thales Bretas faz homenagem para Paulo Gustavo que completaria 45 anos

O dermatologista disse que é muito grato a união que teve com o humorista e os filhos que os dois tiveram, Gael e Romeo

Ontem (30), foi dia de chorar vendo as declarações de amor que Paulo Gustavo recebeu nas redes sociais dos seus amigos e familiares. O humorista completaria 45 anos de idade, mas sua trajetória foi interrompida por causa do Covid. Thales Bretas, seu marido, não deixou de homenageá-lo e disse que é muito grato pela união dos dois.

“E, por mais difícil que seja a enfermidade da sua passagem por aqui, ela deixa um rastro histórico que nada jamais apagará. Sou muito grato à vida por ter tido a chance de acompanhar essa passagem e ter tanta coisa boa pra levar comigo pra sempre, especialmente nossos filhos”, escreveu Thales.

Vale ressaltar que o casal tem dois filhos, Gael e Romeo. Paulo Gustavo foi um dos grandes nomes do humor no Brasil e levou o nome do país às alturas.