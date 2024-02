Thais Fersoza quebra o silêncio e explica mudança de postura no Bate-Papo BBB

Genteeeee, a Thais Fersoza finalmente se manifestou nas redes sociais para esclarecer sobre sua postura ao tratamento que dá aos eliminados pipocas e camarotes, principalmente depois da repercussão negativa do bate-papo com Rodriguinho e de ter sido detonada pela esposa de Maycon.

Nos vídeos publicados nos Stories do Instagram na última quarta-feira (28), a apresentadora explicou que a linha editorial do programa mudou ao longo do tempo e que há um roteiro a ser seguido.

“Cada programa tem uma linha editorial a seguir. Falamos o que era possível no momento. O programa poderia ter durado cinco horas e ainda não seria suficiente. A gente segue nosso roteiro”, afirmou ela. Thais também destacou que cada participante tem um foco diferente e que a abordagem do programa varia de acordo com as circunstâncias.

Ela também disse que o tempo entre a saída do participante da casa e o bate-papo é importante para que o ex-BBB tenha a oportunidade de se reunir com a família e pode ir processando a sua saída do reality. “Do primeiro, que foi com o Maycon, até hoje, nosso programa mudou. A linha editorial mudou, a abordagem mudou, cada programa tem abordagem bem definida”, concluiu Thais.

Como eu disse anteriormente, a esposa do ex-bbb Maycon, Franciane, deixou claro a sua indignação ao ver Rodriguinho receber um tratamento mais empático durante o bate-papo, enquanto seu marido foi alvo de críticas e humilhações públicas. Em comentário deixado no post de Thais Fersoza na página do Instagram Segueacami , ela ressaltou a importância da empatia e do respeito mútuo e afirmou que seu esposo foi humilhado em rede nacional durante sua eliminação, enquanto pagodeiro teve um tratamento mais ameno – opinião essa que é compartilhada pela maioria dos internautas.

“Ainda sofremos com suas palavras, que deram voz a pessoas que não assistiram ao vídeo na íntegra. Se tivesse visto o vídeo completo, entenderia que não era o caso de humilhar meu esposo daquela forma. No entanto, a vida segue, e eu sou apenas uma pessoa anônima sem fama, então, como esperar empatia? Ver alguém ser chutado o humilhado em rede nacional é difícil de entender e quem sabe se Deus ajudar”, disse ela em seu comentário.